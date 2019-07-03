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Мурманская область. Арктика03.07.19 08:05

Безымянные герои, или Ситуация с гибелью моряков СФ начинает напоминать события 2000 года

Напомню, в 2000 году при учениях в Баренцевом море погиб экипаж АПЛ «Курск». 19 лет назад мы потеряли 118 моряков. И тогда министр обороны говорил о героических усилиях подводников по спасению субмарины, и тогда только через неделю мы узнали имена погибших, да и то после того, как журналисты одной газеты не выкупили этот список у офицера Северного флота.

Как и тогда засекреченность событий вокруг трагедии в море порождает множество слухов и домыслов, которые распространяются на просторах Всемирной паутины. Пожар на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошёл 1 июля, Минобороны сообщило о нём только на следующий день.

Например, журналисты пишут, что погибшим подводным аппаратом, скорее всего, была АС-12 – атомная глубоководная станция «Лошарик». Полный её экипаж – 25 человек. По данным всезнаек из Интернета, пожар мог произойти на атомной станции АС-12, также известной как «Лошарик». Предполагают, что взрыв мог произойти на подлодке-носителе этого аппарата. Пишут, что директор Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии Пер Странд рассказал «Reuters», что российские власти сообщили Норвегии о взрыве газа на борту подлодки. А Telegram-канал «Baza» отмечает, что при возгорании на подлодке погиб капитан первого ранга Андрей Воскресенский.

Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга, например, пишет «Фонтанка». Согласно имеющейся информации, погибшие были приписаны к личному составу части, подчиняющейся Главному управлению глубоководных исследований Минобороны. Данные об этой части засекречены. Согласно информации в интернете, подразделение специализируется на разведке.

А вот уже сообщает «Коммерсант», что «члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части 45707, которая дислоцируется в Петергофе. По данным из открытых источников, часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию. При этом офицеры в/ч служат в Североморске, где дислоцированы АПЛ, которые являются носителями сверхмалых подводных лодок, используемые гидронавтами.

По данным из открытых источников, девять капитанов 1-го ранга из данной в/ч были удостоены звания «Герой России» за исследование Арктики и Антарктики». Появляются ещё две фамилии из 14 погибших в море: Денис Долонский и Николай Филин.

Но официального подтверждения этому нет. Вот и гадают журналисты, а больше всего жители России, у которых на флоте служат сыновья, а не их ли родной и близкий человек погиб 1 июля? Так же было и во время гибели экипажа АПЛ «Курск». Почему фамилии погибших в авиакатастрофах появляются довольно оперативно в СМИ, а фамилии 14 погибших, среди которых  семь – капитаны I ранга, двое – Герои России, и как отметил Президент РФ, «это большая потеря для флота, да и вообще для армии», мы до сих пор не знаем? В чём такая секретность? Зачем порождать слухи и страдания от неизвестности?

Хочется отметить и тот факт, что спустя уже двое суток после трагедии в Баренцевом море на сайте Миноборны помещены десятки сообщений об успехах наших Вооружённых сил, но нет и строчки о погибших моряках.

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