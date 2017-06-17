Мурманская область. Арктика17.06.17 08:10
Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывал в гостях у ребят из посёлка Мурмаши
Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала у ребят из посёлка Мурмаши.
Вместе с художником Кисточкой и весёлым клоуном Клепой ребята отправились в страну игр и веселья. На пути детвору поджидали самые разные испытания: весёлые речевые игры «Всем – здравствуйте!» и «Кто из вас?», игра в книжки «Угадай кто?», познавательная игра «Земля – вода – воздух», весёлый конкурс-эстафета «Шустрые пингвины» и игра-пантомима «Воображариум».
В заключение праздника дети с большим удовольствием потанцевали и поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте «Мы рисуем лето».
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