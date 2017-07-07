Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывал в гостях у ребят из посёлка Мурмаши

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала у ребят из поселка Мурмаши.

Дети вместе с весёлыми гавайцами, в роли которых выступили библиотекари, отправились в веселое и увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждал настоящий праздник: танцы, веселые игры, загадки, необычные конкурсы и эстафеты.

Прибыв на воображаемый остров, юные путешественники выбрали гавайского короля и королеву, участвуя в подвижной игре «Гавайский король». В эстафетах «Собери ананасы» и «Музыкальный кокос» дети проявили ловкость и находчивость, а затем ребята отправились на солнечный пляж, где их ждала рыбная ловля и соревнование по сбору крабов. Особенно детям понравилась традиционная гавайская игра «Лимбо», которую они просили повторить несколько раз. Закончилось игровое мероприятие веселым гавайским танцем.