Мурманская область. Арктика25.10.17 07:00
Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывал в гостях у ребят из поселка Высокий
Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у школьников н.п. Высокий.
Юные северяне узнали информацию об истории и экологии нашего края, а также о событиях Отечественной войны 1812 года. Со старшеклассниками библиотекари поговорили о вредной привычке - сквернословии. Учащиеся младших классов искали ответ на вопрос: «Легко ли быть добрым», пятиклассники совершили увлекательное путешествие в загадочный мир Шерлока Холмса, а выпускники получили ценные советы, которые помогут им в выборе будущей профессии.
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Последние комментарии
Павел Вячеславович
24.10.17 12:57
Шесть лет обысков, изъятий оргтехники и документации в плоть до лицевых карточек (как будто хотели блокировать работу организации), и ничего, абсолютно ничего не нашли. По этому и отказ от обвинения.
Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
Однобокий репортаж, освещающий одну точку зрения (как и предыдущие репортажи, наверное заказные ИМХО). Да колхоз был в советские времена, теперь коммерческое предприятие. Как скажите отправить пенс
Евгений
24.10.17 10:53
Все однобоко! Помойка!
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