Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки заехал в глубинку

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетила юных северян из посёлков Молочный и Килп-Явр.

Учащихся 3 классов школы п.Молочный встретили неунывающие клоуны Пончик и Капитошка, вместе с которыми они отправились в путешествие по городам и посёлкам Кольского полуострова. Маршрут путешествия составляли дети вместе с библиотекарями. В походе ребят ждали разные задания и конкурсы, а также хорошие книги и песни.

А в Килп-Явре сотрудники библиотеки провели для школьников виртуальную экскурсию по достопримечательностям города Мурманска, которому 4 октября исполняется 101 год. Ребята посмотрели презентацию об историю города, познакомились с памятниками, скверами и фонтанами, без труда отгадали все загадки и совершили виртуальное путешествие по любимому городу. В фойе школы работал библиотечный пункт выдачи изданий, где юные северяне смогли выбрать для себя понравившиеся им книги и журналы.