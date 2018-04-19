Библионочь «Большое плавание» в Мурманской областной научной библиотеке

20 апреля с 18.00 до 00.00 в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.21А) откроется Библионочь «Большое плавание».

В пятый раз Мурманская областная научная библиотека участвует во Всероссийской акции в поддержку чтения и книги «Библионочь». В этом году библиотека приглашает отправиться в «Большое плавание».

Запланировано плавание по неизвестным морям и океанам, посещение Мыса доброй надежды, Бухты путешественников, Острова детства и Полуострова кино, Пика интеллекта и Музыкального архипелага.

В программе Библионочи выступления музыкальных и театральных коллективов, спортивная площадка, показ фильмов киномарафона «Северный характер», мастер-класс китайской живописи, настольные и мультимедийные игры и игры с использованием смартфонов, новый игровой проект «Квестория», встречи с косплеером и знатоком комикс-культуры, путешествия вместе с военными гидрографами, байкерами, любителями снегоходов, путешествие в мир атомной энергии и науки, фото-путешествие в Мурманск 1963 года и путешествие на Кубу.

Родителей с детьми ждет мультпутешествие в мир науки и техники с Фиксиками, космическое путешествие с «Бэби-Клубом», путешествие с «Логосом», показ лучших отечественных и зарубежных мультипликационных фильмов, семейная фотозона, мамы и папы узнают, как воспитать доброго и отзывчивого ребенка.

Участники Библионочи смогут написать письма и открытки с добрыми пожеланиями одиноким пожилым людям, которые отправятся адресатам с помощью волонтеров общества «Чужих стариков не бывает», а также сделать своими руками полезные вещи на благотворительных мастер-классах, которые проведут волонтеры сообщества «И себе и людям».

Посетителей Библионочи будет приветствовать коллектив ходулистов «Выше крыши» и духовой оркестр преподавателей и студентов Мурманского колледжа искусств.