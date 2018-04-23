«Библионочь» в ЗАТО Александровск

20 апреля Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск присоединилась к ежегодному всероссийскому фестивалю чтения «Библионочь».

В этот день всех посетителей встречали сценические персонажи, которые увлекали читателей в водоворот событий. Юным книголюбам приходилось искать конверты с заданиями и отгадывать интеллектуальные ребусы. С азартом проходил розыск «призраков оперы», коллекцию которых нужно было собрать, делая фото на телефон. В авральном режиме работала «гримерка», куда выстроилась целая очередь желающих украсить лицо аквагримом. Также посетителям предложили поиграть в настольные игры – «дженгу», «лото» и др., блеснуть эрудицией в театральной викторине и принять участие в мастер-классе «Пастижер». Популярным сектором стала фотозона «Театральные кулисы», где дети и взрослые с удовольствием наряжались в импровизированной «костюмерке», делали снимки в декорации волшебного леса.