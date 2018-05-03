Библиотечный сквер в Мончегорске скоро благоустроят

В Мончегорске завершился сбор денежных средств от населения на благоустройство библиотечного сквера. Напомним, финансовое участие жителей города в улучшении городской среды является обязательным условием для реализации проектов программы «Местные инициативы».

Сумма, необходимая для реализации проекта «Библиотечный сквер», составляет 3,05 млн рублей. Большая часть средств на его реализацию (около 2 млн рублей) выделена из областного бюджета. Оставшаяся сумма – вклад муниципалитета (458 тыс. рублей), предпринимателей (400 тыс. рублей) и горожан. Мончегорцы внесли 336 тысяч рублей.

После сбора всей суммы инициативной группе совместно с администрацией города предстоит следующий этап – проведение аукционных процедур для определения подрядчика, который будет благоустраивать сквер.