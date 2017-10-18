«Библиотека без границ»: проект завершен, работа продолжается

В конце сентября в городской библиотеке №2, расположенной во Дворце культуры «Металлург», проходил круглый стол по итогам проекта «Библиотека без границ», где библиотекари рассказали о результатах, достигнутых в период его реализации. В 2016 году на средства, полученные в конкурсе проектов «Территория РУСАЛа», объединенной компании «РУСАЛ» для библиотеки были приобретены новая мебель, компьютерная техника и мультимедийное оборудование.



Так удачно сложилось, что в том же году библиотечные помещения - впервые со дня открытия - были отремонтированы благодаря совместной работе администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района и комитета по культуре и искусству Мурманской области в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша» на 2014-2016 годы.



В такой современной, комфортной, оптимально открытой библиотеке в рамках реализации проекта ее сотрудники в течение года провели множество разноплановых, интересных мероприятий для жителей города: арт-встречи, родительские гостиные, «Экосумерки», «Прощание с азбукой» и др. Впервые благодаря новым возможностям помещений библиотеки №2 здесь была открыта дополнительная площадка образовательной акции «Тотальный диктант», начал работать кружок по повышению компьютерной грамотности для людей старшего поколения «Интернет-класс», организована встреча старшеклассников с молодежным советом филиала «КАЗ-СУАЛ» с последующей экскурсией на завод.

Новым в работе стало сотрудничество с коррекционной школой и с отделением реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями кандалакшского «Комплексного центра социального обслуживания населения». В течение года для них проводились ознакомительные экскурсии по библиотеке и познавательно-развлекательные мероприятия. Совместные ежемесячные мероприятия с духовым оркестром ДК «Металлург» для тех, кому за … успели получить статус традиционных.



Перечислять можно еще долго, но нагляднее скажут цифры. За период реализации проекта с 12 сентября 2016 года по 30 сентября 2017 года в городской библиотеке №2 было проведено 297 мероприятий (на 105 мероприятий больше, чем за этот же период прошлого года) и зарегистрировано 5591 посещение (на 980 посещений больше).



Во время встречи в рамках круглого стола звучали и слова благодарности в адрес друзей и партнеров библиотеки, без которых успешная реализация проекта была бы просто невозможна: детских садов №24 и №62, общеобразовательных школ №5 и №9, коррекционной школы-интерната, Кандалакшского индустриального колледжа, подростково-молодежного клуба «Северянка», комплексного центра социального обслуживания населения, дома престарелых и инвалидов, молодежного совета филиала «КАЗ-СУАЛ», дворца культуры «Металлург», союза приемных семей г. Кандалакши и др.



Положительно о ходе проекта «Библиотека без границ» отозвалась Светлана Евгеньевна Кадетова, директор по персоналу филиала «КАЗ-СУАЛ», заметив, что библиотека действительно вышла за границы своих помещений, выезжая со своими мероприятиями в образовательные и социальные учреждения и организации города.



Теплые слова неутомимым, полным идей сотрудникам библиотеки сказал каждый из участников круглого стола. В свою очередь вдохновленные успехом организаторы проекта поделились новой задумкой: провести встречу молодежи с представителями КАЗовских династий.