Библиотека для нового поколения

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова приняли участие в торжественном открытии после ремонта библиотеки-филиала № 12 МБУК «ЦДБ города Мурманска».

Мурманский дизайн-проект «Доброжелательная библиотека» стал одним из победителей конкурса проектов в рамках национального проекта «Культура».

В 2019 году из федерального бюджета библиотеке-победителю был выделен грант на покупку мебели, оборудования, компьютеров, пополнение книжного фонда, обустройство доступной среды. Кроме того, за счет муниципалитета был выполнен ремонт помещений.

— Это вторая в России модельная библиотека. Первой стал мурманский информационный интеллект-центр на улице Шабалина. Модернизация этих двух филиалов — очередной шаг в нашей успешной программе по реформированию библиотечного дела в городе-герое, начавшейся еще в 2007 году, — отметил Андрей Сысоев. — Впереди — реконструкция Дома детского чтения на улице Калинина, проектирование уже началось.

В обновленном филиале не будет традиционного деления на абонемент и читальный зал, вместо этого появится зонирование по возрастам. В каждом из залов юные читатели смогут найти занятие по душе, мурманчанам уже доступны очки виртуальной реальности, 3D-принтер, компьютеры, доступ к фондам национальной электронной библиотеки, телевизоры для проведения вебинаров, онлайн-конференций и телемостов.

— Сегодня на примере этих двух филиалов мы видим библиотеку совершенно нового качества, библиотеку будущего. Жизнь меняется и детям помимо традиционного источника знаний — книг, просто необходимо приобщаться к новым технологиям, — рассказала Тамара Прямикова. — Очень порадовало оформление пространства: несмотря на то, что помещение небольшое, оно организовано таким образом, чтобы удобно и свободно было каждому. Яркие краски — замечательный выбор, особенно это актуально в полярную ночь.

Город Мурманск один из немногих в России создал сеть из 18 информационных интеллект-центров на базе библиотек. Почти 100 тысяч жителей Мурманска являются посетителями 30 библиотек, 12 из них — детские.