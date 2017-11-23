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Мурманская область. Арктика23.11.17 14:38

Библиотека-филиал № 8 «Северное сияние» отметила 55-летний юбилей

По случаю торжественной даты сотрудники филиала устроили своим читателям настоящий семейный праздник. «Северное сияние» - одна из старейших детских библиотек города, которая была открыта 10 сентября 1962 года, в помещение на улице Морской, 5 учреждение перебралось только в 1976 году.

Поздравить сотрудников филиала и его читателей приехали депутаты Совета депутатов города Мурманска.

— Библиотека для этого микрорайона имеет очень важное значение. Те ее первые читатели, которые приходили за книгами в 70-е годы, сегодня водят сюда своих детей, — рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Лимонов. — Совет депутатов в приоритетном порядке предусматривает финансирование всех мероприятий, связанных с развитием библиотечной системы Мурманска, это инвестиции в будущее — в формирование интеллектуального потенциала нашего города.

В 2013 году библиотека была отремонтирована. Сейчас это современное и комфортное культурно-просветительское учреждение города, в котором много новых книг (после ремонта библиотека получила около трех тысяч новых изданий), развивающих игр, есть условия для детского творчества.

— За последние годы наш филиал изменился до неузнаваемости. Сейчас мы видим красивое и уютное помещение. После реконструкции у нас появился отдельный вход, подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, сегодня библиотека очень хорошо оснащена. Наш фонд насчитывает более 25 тысяч экземпляров книг, филиал посещает более трех тысяч читателей, — поделилась заведующая библиотекой-филиалом № 8 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» Людмила Рыбкина.

Сегодня в библиотеке работает зал детского развития «Олененок», куда с огромным удовольствием приходят дети и их мамы, папы, бабушки и дедушки, каждую неделю проводятся занятия в литературно-творческой мастерской «Семицветик». Циклы мероприятий «Воскресенье в библиотеке», «Гостиная выходного дня» очень популярны и с каждым разом привлекают все больше родителей, людей старшего поколения.

— Городские библиотеки обеспечены всем необходимым, чтобы посетители ни в чем не нуждались: дети читают, играют, занимаются творчеством, работают с компьютером, устраивают мероприятия. Сегодня детские библиотеки — это настоящие культурные центры, — считает депутат Совета депутатов города Мурманска Евгений Суханов.

В филиале на Морской, 5 есть свой библиотеатр «Солнечный лучик», уже накоплена целая коллекция спектаклей, в которых главными и самыми важными артистами являются юные читатели.

 

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