Библиотека обзавелась интерактивным сенсорным столом

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой спешит поделиться радостной новостью с читателями. В библиотеке теперь есть интерактивный сенсорный стол. Он находится на абонементе отдела библиотечного обслуживания дошкольников на первом этаже. Однако предлагаемые игры могут заинтересовать и школьников, и их родителей, всех любителей яркого интерактивного времяпрепровождения.

В комплект входит множество игр, которые комплексно развивают детей по всем направлениям, готовя к школе. Тренируют память и речь, развивают логику и мышление, формируют знания по разным направлениям: английский язык, арифметика, чтение, рисование. Юным читателям понравится собирать пазлы, раскрашивать картинки, играть с героями сказок и с волшебными зверюшками. Есть специальные разделы с играми для детей от 2,5 до 5,5 лет.

Программы просты и удобны в использовании, работа с ними комфортна как для взрослых, так и для детей, не требуя специальной подготовки.