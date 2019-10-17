Библиотеке в пос. Щукозеро исполнилось 50 лет

В библиотеке посёлка Щукозеро вчера было многолюдно - верные читатели всех возрастов, коллеги-библиотекари, городские власти поздравляли поселковое учреждение культуры с полувековым юбилеем.

Теплые слова прозвучали от главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова, председателя Совета депутатов флотской столицы Евгения Алексеева, начальника Управления культуры, молодёжной политики, спорта и международных связей Ольги Обуховой, директора Североморской ЦБС Ольги Ефименко, директора Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Светланы Баскаковой.

Пришли поздравить и подарить подарки и те, с кем тесно связана ежедневная работа библиотекарей - воспитанники детского сада и ученики школы, воспитатели и педагоги, участники библиотечных клубов, и просто жители посёлка, кто уже не в первом поколении приобщается к литературе в стенах Простощукино, так ласково называют щукозерцы свою уютную библиотеку.