Библиотеки Мурманской области приглашают северян принять участие в акции «Дарите книги с любовью»

14 февраля, в Международный день книгодарения, Мурманская областная государственная универсальная научная библиотека проведет акцию «Дарите книги с любовью». Акция проводится ежегодно в 30 странах мира. Её идея проста – дарить детям хорошие книги, тем самым прививая миллионам любовь к чтению.

В прошлом году библиотека проводила акцию на своей территории вместе с волонтерами Мурманского благотворительного фонда «Руки жизни». Было собрано 1358 изданий, все собранные книги были переданы ребятам, проходящим лечение в Мурманской детской клинической больнице, и Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».

В этом году акцию областной научной библиотеки поддержали многофункциональный комплекс «Северное Нагорное», сообщество «И себе и людям», музей занимательных наук «Фокус», Мурманский благотворительный фонд «Руки жизни», Центр защиты материнства «Колыбель», сообщество «Сердце есть», магазин «Freshgame», студия этнических барабанов DrumTamTam.

Для участия в акции можно купить книгу или выбрать новую из домашней библиотеки и принести в «Северное Нагорное» 14 февраля с 12.00 до 20.00.

Все собранные книги будут отправлены в благотворительные организации и фонды, помогающие детям из многодетных семей, а также находящимся на лечении в Детской клинической больнице.

На площадке акции пройдут также мастер-классы и выступления творческих коллективов.

А сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправятся 14 февраля в гости к воспитанникам Минькинской коррекционной школы-интерната.

В Международный день дарения книг состоится торжественное вручение книг и пройдут познавательные уроки. Книги для ребят с любовью собрали юные читатели и работники областной детско-юношеской библиотеки.

Поздравлять ребят и педагогов школы-интерната отправятся не только библиотекари. С ними едет любимый персонаж замечательного детского мультфильма почтальон Печкин. Заботливый почтальон Игорь Иванович Печкин вручит посылки и подарки для детей.

Начало встречи в 13.00.