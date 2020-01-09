Библиотеки ЗАТО Александровск пополнили копилку своих достижений новыми результатами

Сайт Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск занял четвертое место во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт учреждения культуры-2019». Позади библиотекари оставили 170 конкурентов со всей России. Конкурс был объявлен в октябре прошлого года, и в конце декабря были подведены его итоги.

«На нашем сайте можно получить информацию о книгах и периодических изданиях, узнать о библиотечных мероприятиях, курсах, возможности проведения содержательного досуга в клубах по интересам, стать партнером или читателем библиотека», - рассказала директор ЦБС ЗАТО Александровск Наталья Испекова.

Отметим, что все участники Всероссийского конкурса смогут пройти интенсивный обучающий курс по ведению сайтов учреждений культуры, а также получить оценку и рекомендации экспертов.