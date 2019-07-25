Билет на теплоход «Клавдия Еланская» можно купить онлайн

Для жителей Мурманской области появилась новая услуга – купить билет на теплоход «Клавдия Еланская» теперь можно через Интернет: в ночное время, праздничные и выходные дни, а также находясь за пределами региона. С 24 июля теплоход «Клавдия Еланская», который выполняет социально значимые перевозки в Мурманской области, подключен к единой Федеральной транспортной системе RFBUS.RU.

Проект для Мурманской области реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и исполнения поручений главы региона Андрея Чибиса по улучшению транспортного обслуживания населения при содействии министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и ОАО «Северное морское пароходство».

Формирование списка пассажиров и распределение мест в каютах осуществляется в режиме реального времени, и каждый потенциальный пассажир может отследить статус своего места и актуальность действующего расписания. «Горячая линия» на бесплатном телефонном номере по России 8-800-500-5993 позволит любому пассажиру при изменении обстоятельств получить разъяснения по порядку приобретения.

Смена оператора не повлияла на реализацию проекта – начавшиеся с ОАО «Мурманское морское пароходство» работы по цифровизации были завершены уже с ОАО «Северное морское пароходство». Программное обеспечение и система оплаты является российской разработкой, располагается на территории Российской Федерации и интегрировано с национальной платежной системой «МИР».