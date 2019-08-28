«Билет в будущее» - 5 ключевых профориентационных проектов стартуют в 2019-2020 гг.

В сентябре в Мурманской области начинается модернизация системы профориентации школьников. Найти школьникам профессию, которая будет им по-настоящему интересна, а также подготовить их к дальнейшему обучению и трудоустройству поможет проект «Билет в будущее». Планируется, что не менее 2000 северян получат ценные рекомендации по построению дальнейшего профессионального маршрута.

Также в моногородах будет запущен проект «Учись и работай в Арктике!».

Ещё одна озвученная инициатива – обучение школьников первой профессии. Уже в сентябре 120 десятиклассников из 10 муниципалитетов начнут заниматься в колледжах по программам профессиональной подготовки.

Расширит свою географию и известное многим движение «ЮниорПрофи». Помимо уже существующего в Мурманске, муниципальные центры подготовки по компетенциям программы ранней профориентации появятся в Снежногорске, Мончегорске и Апатитах.

Кроме того, получит развитие проект «Юный полярник», который активно поддерживают ОАО «МАГЭ», АСПОЛ и ведущие арктические предприятия. Клубы теперь будут работать в Североморске, Кировске, Полярных Зорях, Кольском районе и ЗАТО Александровск.