Билеты для школьников в купе в дни весенних каникул доступны со скидкой в 50%

В дни весенних школьных каникул дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования АО «ФПК» со скидкой 50%. Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, отправлением с 23 марта по 1 апреля 2018 года.

Продажа билетов с 50-процентной скидкой уже открыта. Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить при посадке в поезд.

Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также для проездных документов, оформленных по воинским и транспортным требованиям.

Напомним, что при покупке билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет в учебный период (с 1 сентября по 31 мая) предоставляется 50-процентная скидка. А для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.