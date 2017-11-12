Билеты в плацкартные и общие вагоны поступят в продажу 17 ноября

Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» отправлением с 1 января 2018 года откроется 17 ноября этого года.

Пассажиры смогут оформить проездные документы в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также через электронные каналы продаж: терминалы, официальный сайт ОАО «РЖД» и приложение «РЖД Пассажирам».

Отметим, что октябре текущего года пассажиры, отправляющиеся со станций полигона Октябрьской железной дороги, оформили через Интернет более 1 млн 47 тысяч билетов на поезда дальнего следования, что на 19% превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Услугой электронной регистрации в октябре воспользовались более 818 тыс. пассажиров (+17%).

Всего с января по октябрь 2017 года через Интернет оформлено порядка 10 млн 156 тысяч проездных документов (+14% к количеству билетов, оформленных за десять месяцев 2016 года). Электронную регистрацию осуществили более 8 млн 161 тысячи пассажиров (+15%).

Через терминалы самообслуживания по итогам десяти месяцев оформлено более 924 тысячи билетов на поезда дальнего следования (распечатано более 759 тысячи, приобретено – более 165 тысячи билетов), сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД.