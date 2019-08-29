Биометрия – в помощь

Мурманская область входит в топ-3 регионов Северо-Западного федерального округа по количеству отделений банков, в которых можно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС).

В 60-ти отделениях 14-ти банков северяне могут пройти процедуру первичной идентификации на основании проверки паспортных данных и СНИЛС. Если у человека есть подтвержденная учётная запись на портале Госуслуг, то будет использована она. Биометрические данные – изображение лица и голос клиента – будут сохранены в ЕБС. В целях безопасности биометрические данные хранятся отдельно от персональных данных, записаны в обезличенной форме – содержат не образцы голоса и изображения, а зашифрованную информацию.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, в дальнейшем с помощью удаленной идентификации можно получать банковские услуги без личного посещения банка. Для этого на сайте или в мобильном приложении банка клиент выбирает нужную услугу, проходит авторизацию в ЕСИА, вводит логин и пароль. Затем нужно произнести на камеру написанную на экране последовательность цифр и букв, после чего ЕБС сравнивает полученный образец видеозаписи с данными, имеющимися в системе.

«Использование для идентификации личности биометрических данных повысит доступность финансовых услуг, в том числе для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, а также на территориях, где слабо представлен банковский сектор. Клиенты смогут получить все необходимые услуги вне зависимости от времени суток, местоположения и наличия в регионе филиала банка», - рассказал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Андрей Климов.

Процедура прохождения идентификации добровольная и бесплатная для пользователя, проводится только с его согласия. При этом остаётся возможность получения услуг традиционным способом – в офисе банка. Перечень банков, в которых можно сдать биометрию, опубликован на сайте Банка России http://www.cbr.ru/fintech/remote_authentication/map/