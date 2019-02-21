Битва за причалы: Мурманский морской рыбный порт собирается обжаловать решение Арбитражного суда

В среду, 20 февраля, в Арбитражном суде Мурманской области рассматривали исковое заявление АО «Мурманский морской рыбный порт» к Росимуществу. Портовики намеревались оспорить досрочное расторжение договора доверительного управления причалами, заключенным между ММРП и этим федеральным ведомством.

Напомним, при акционировании порта в 2006 году причалы остались в госсобственности, а ММРП мог пользоваться ими на основе договора доверительного управления. Это накладывало серьёзные ограничения на финансирование их ремонта. В конце 2015 года порт был приватизирован. Новое руководство ММРП, понимая, что находящаяся в доверительном управлении госсобственность требует реконструкции, разработало проект концессии – государственно-частного партнерства, чтобы иметь возможность инвестировать в ремонт причалов. Этот проект получил предварительное одобрение Министерства экономического развития РФ и должен был быть передан на рассмотрение в Росимущество.

Однако в октябре 2017 года управление Росимущества по Мурманской области и Республике Карелия направило в ММРП уведомление о досрочном расторжении договора. А в феврале 2018 года передало причалы порта в пользование ФГУП «Нацрыбресурс». Мотивы этого решения порту объяснены не были.

Впоследствии «Нацрыбресурс», нарушая интересы ММРП, выставил право аренды нескольких причалов на конкурс, причем, не прописав в договоре обязательство по сохранению их рыбной специализации. Непродуманное решение привело к тому, что новый арендатор начал ставить суда с генеральными грузами, препятствуя обслуживанию траулеров и транспортов с рыбой, что в итоге ударило по грузообороту порта.

Как сообщает пресс-служба ММРП, на сегодняшнее заседание кроме Росимущества были также приглашены представители «Нацрыбресурса», Росморпорта, арендаторов и мурманских СМИ. В ходе прений юрист Росимущества задал странный вопрос: «Почему рыбный порт добровольно вернул причалы государству?». Мол, не надо было отдавать, не было бы сегодняшних проблем. Неужели, по мнению федеральных чиновников, портовики при расторжении договора обязаны были удерживать госсобственность силой? Ведь это же уголовное преступление.

Но подобные вопросы не должны удивлять, ведь то же Росимущество предоставило в суд недостоверную информацию о прибыли, полученной от порта по договору доверительного управления, существенно занизив сумму.

Кроме того, ответчик, мотивируя расторжение договора с портом, обвинил его в плохом состоянии причалов. Хотя основной срок действия договора доверительного управления пришёлся на период, когда ММРП находился в госсобственности, а руководили предприятием назначенные Росимуществом и Росрыболовством чиновники. Более того, во время приёмки-передачи причалов в 2018 году никаких претензий по поводу их состояния Росимущество порту не предъявило.

Процесс обещал затянуться, ведь каждая приглашенная сторона давала свою юридическую оценку исковым требованиям порта. Более того, многостраничный отзыв Росимущества пришёл только за день до заседания суда. Тем не менее, суд проявил удивительную скорость и рассмотрел столь сложное дело за одно заседание. С доводами ответчика судья согласился и отказал ММРП в иске полностью.

- Безусловно, мы не удовлетворены этим решением суда. Наши доводы не были рассмотрены в полном объёме, а предоставленным нами документам не была дана должная юридическая оценка, - комментирует ситуацию заместитель начальника юридического департамента ММРП Екатерина Ульяненко. – Поэтому порт будет подавать апелляцию.

Впрочем, в руководстве ММРП видят и положительную сторону в состоявшемся судебном процессе, независимо от его исхода. Ведь Росимущество вынуждено было представить суду протоколы заседаний, на которых принималось решение о расторжении договора с портом. Ранее оно отказало ММРП в предоставлении этих документов. Возможно, вскрывшиеся подробности потребуют оценки не только в арбитражном суде…