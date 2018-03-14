Битвы в снежки будут проходить два дня в Кировске

24 и 25 марта в Кировске соберутся самые ярые ценители снежных битв. Игры состоятся на территории высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр».

Впервые в 2018 году проведение Кубка запланировано на два дня и только в Кировске: в первый день пройдут игры и будет составлен рейтинг команд, во второй — команды сразятся за звание сильнейшей и будут определены победители первенства.

Стать участником снежной баталии очень просто, для этого необходимо собрать команду из 8-10 человек и подать заявку по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru. Заявки принимаются до 22 марта.

Традиционно принять участие в играх уже изъявили желание команды крупных предприятий региона и студентов из Кировска, Апатитов, Мурманска, Кандалакши, Ковдора, Мончегорска и Полярных Зорей. Почётными гостями мероприятия также по традиции станут добрые друзья Кубка - президент Федерации юкигассен Финляндии Ари Пёюлиё и ее представители.

Организатором Кубка выступает Ассоциация юкигассен Мурманской области совместно с Советом молодежных организаций города Апатиты и Молодёжным советом Объединенной профсоюзной организация «ФосАгро-Апатит».

Команда-победитель Кубка будет направлена на традиционный чемпионат Европы по юкигассен в Финляндию, который пройдёт в Кемиярви 6-8 апреля.