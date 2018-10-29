Подробнее

В Мурманске исследователи Шпицбергена соберутся на научную конференцию

Конференция организована Мурманским морским биологическим институтом совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Это научный форум, объединяющий российских и зарубежных исследователей Шпицбергена. На территории Мурманской области находятся шесть организаций, ведущих научную деятельность на архипелаге.

Подробнее

Аллея Славы в поселке Сафоново отметила полувековой юбилей

Сегодня исполняется 50 лет со дня открытия Аллеи Славы героев-авиаторов Северного флота. Накануне в п.г.т. Сафоново состоялась Вахта памяти. В торжественной церемонии приняли участие ветераны, военнослужащие 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, юнармейцы, школьники, жители гарнизона.

Подробнее

Бизнес-леди погорела на оформлении кредитов на своих знакомых

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в ЗАТО г.Североморск, связанную с осуществлением ремонтных работ и розничной торговлей строительными материалами, начав испытывать материальные трудности, решила оформлять кредиты на своих знакомых без ведома последних.

Подробнее

Главный инженер МУП «Жилищный сервис» получил 2 года лишения свободы условно за травмирование северянки из-за схода снежных масс и наледи с крыши дома

В апреле 2018 года с кровли дома № 6 по переулку Ясный в г. Заполярном произошёл сход снежных масс и наледи на проходившую мимо пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», но от полученных тяжелых травм женщина скончалась.

Подробнее

Литературно-музыкальный вечер «Крылья любви»

Областная научная библиотека продолжает цикл военно-патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота. Каждое мероприятие – история одного героя, его биография, письма к родным и близким, фотографии.

Подробнее

Наступают «Улётные каникулы»

Мальчишки и девчонки с помощью современных технологий и волшебных гаджетов отправятся в увлекательное путешествие в будущее, где смогут принять участие в подвижных играх, шуточных викторинах, а также исполнят зажигательные песни и танцы.

Подробнее

Брейн-ринг под знаком 80 лет Мурманской области

В состязании на лучшее знание родного края будут соревноваться студенты сборных команд Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий и Мурманского педагогического колледжа.

Подробнее

Для горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налоги

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждался вопрос, как не допустить роста цен на бензин и не велика ли налоговая нагрузка на нефтяников. Но во время этой дискуссии чиновники задумались о налогах других компаний. Было решено изучить нагрузку на добывающие и обрабатывающие отрасли, пишут «Ведомости».

Подробнее

Афиша

В этом году Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи — самой массовой общественно-политической организации советской молодёжи — исполняется 100 лет. В стенах Мурманской областной научной библиотеки соберётся молодёжь региона — учащиеся и студенты, комсомольцы прошлых лет.

Подробнее

Делу - время

Служба занятости населения Мурманской области проводит «горячую линию» по теме «Женщины и занятость». Она будет посвящена вопросам содействия занятости, в том числе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования северянок, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет.