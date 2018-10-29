Бизнес-леди погорела на оформлении кредитов на своих знакомых

Прокуратурой города Североморска признано законным возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере).

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в ЗАТО г.Североморск, связанную с осуществлением ремонтных работ и розничной торговлей строительными материалами, начав испытывать материальные трудности, решила оформлять кредиты на своих знакомых без ведома последних.

Имея, в силу специфики работы, доступ к паспортным данным своих знакомых и клиентов, в период с июня 2017 года до марта 2018 года, данный предприниматель оформила на свою знакомую, без ведома последней, кредитные обязательства на общую сумму 489 тысяч рублей, а также попыталась оформить кредиты на ещё 2 лиц на общую сумму 600 тысяч рублей, однако в выдаче данных кредитов ей было отказано.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.