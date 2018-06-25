«Бизнес-МЕНТ» в суде, или Дело о «тапочках» из рыбьей кожи

- Вы можете рассказать обстоятельства передачи этих ботинок? Что с этими ботинками было? Кто кому передавал, кто носил? – эти на первый взгляд простые вопросы Елены Анатольевны Земцовой, судьи Первомайского районного суда г.Мурманска, поставили истца Ермолина Александра Сергеевича, начальника Управления по работе с личным составом полковника внутренней службы УМВД России по Мурманской области, в тупик.

После непродолжительной паузы он вдруг заявил: «Господин судья, понимаете, чтобы сегодня ответить на этот вопрос, у нас присутствует телеканал «Арктик-ТВ» (журналист, которому разрешили вести видеосъёмку открытого судебного заседания. – Авт.), который, ну, Вы, знаете, эту информацию узнают, наверное, все граждане Российской Федерации. Я бы не хотел отвечать на этот вопрос при телеканале».

- У Вас же спрашивалось желание (в начале судебного процесса. – Авт.)? – напоминает судья истцу.

- Если есть возможность просто телеканал удалить на время, то я бы ответил всем присутствующим здесь. Если Вы даёте мне разрешение, чтобы я всё рассказал, то я расскажу даже при телеканале.

- То есть, Вы возражаете в присутствии телекамеры эту информацию излагать? – уточняет Елена Анатольевна Земцова, судья.

- Да, - соглашается и кивает головой в подтверждение своих слов Александр Ермолин.

После этого судье осталось только запретить дальнейшую видеосъёмку судебного процесса по иску Ермолина Александра Сергеевича, УМВД России по Мурманской области к Логвиненко Герману Витальевичу, Тарасовой Эльвире Витальевне (участники спецрепортажей «Бизнес-МЕНТ») и «Арктик-ТВ» в лице ООО «Двалин» о защите чести и достоинства, деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда.

Так открытый с самого начала судебный процесс вдруг неожиданно превратился в полузакрытый. И что удивляет в этом случае, так это то, что запрет на видеосъёмку поступил от истца, который должен во всеуслышание заявить о том, что ответчики, в том числе и журналисты «Арктик-ТВ», не правы, рассказывая о негативных процессах в недрах УМВД России по Мурманской области. Получается так, что наши доблестные полицейские, чтобы доказать преступные деяния граждан активно используют видеоматериалы, а вот рассказать народу о «чистоте» своих должностных поступков, стараются без видеофиксации.

Дальнейшее судебное разбирательство ярко показало, чего так боялся полковник Ермолин. Оказывается, он стеснялся провалов в своей памяти. Получилось так, что начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы УМВД России по Мурманской области, который не только на работе отличается феноменальной памятью, но он это показал и на суде, вдруг не смог вспомнить некоторых моментов, связанных с «тапочками» из рыбьей кожи, о которых мы рассказывали в спецрепортажах «Бизнес-МЕНТ».

«Арктик-ТВ» уже сообщало о феноменальных способностях закадычного друга бывшего начальника регионального УМВД Баталова - начальника отдела кадров Ермолина выходить сухим из воды. На этом его таланты не заканчиваются. Как рассказывали бывшие сотрудники ведомства, которые сейчас в суде попали в категорию ответчиков, Ермолин - большой специалист в подмазывании. История о его ботинках из рыбьей кожи уже взорвала Интернет.

Как рассказывал Герман Логвиненко (ответчик в судебном разбирательстве): «Приезжали из Москвы для проверки работы кадров. Для того, чтобы была подготовлена хорошая правильная справка, которая устроит МВД, готовились подарки различные. Вот за что я пострадал. Во-первых, выявил факт и отказался в этом участвовать. В подготовке взятки, в передаче модельной обуви для представителя ДГС, который прибыл для проверки работы Ермолина.

- Я отказал, чтобы подчиненный мне состав участвовал в этих мероприятиях, за что меня вывели в резерв - в разряд «белой вороны». Но факт этот состоялся и представителю были заказаны в одной из фирм юга России модельные туфли из рыбьей кожи, - вспоминает Герман Логвиненко. - А для того, чтобы проверяющий проникся, насколько он уважением Ермолиным, он в этой фирме заказали домашние тапочки с фамилией и инициалами этого руководителя. Он настолько был рад этому подарку, что во время проверки ходил по этажам УМВД в этой обуви, не скрывая этого.

А вот теперь мы попытаемся в пересказе передать версию взятки-подарка домашних тапочек для проверяющего из Москвы со слов истца Ермолина, которые были записаны журналистом стародавним способом – ручкой на бумаге (полную достоверность гарантировать не можем, так как видеосъёмка была запрещена истцом, но всё можно проверить в суде, так как там ведётся аудиозапись всего заседания. – Авт.).

Сначала Ермолин поведал суду о своём отце, который долго и честно служил в нашем регионе. Выйдя на пенсию, он уехал из Мурманска, но остался верен ему. «Он очень любил наш край», - сообщил участникам судебного заседания некоторые подробности из семейной жизни истец. - …Я хотел поддержать отца, поэтому я ему привозил всегда подарки: кортик, часы, модели подводных лодок… …Я не мог ему дарить каждый раз одни и те же вещи… Хотел сделать что-то новое. В конце 2015 года заказал эти «тапки»…

Здесь необходимо сделать некоторое отступление, так как во время судебного заседания обувь из рыбьей кожи оценивалась истцом и ответчиками по-разному: тапки, ботинки, даже сапоги!

Но ни это главное, Ермолин Александр хотел убедить участников уникального процесса, наверное, и общественность, что «тапки из рыбьей кожи» не были взяткой, подробно повествуя о том, что они поступили в управление и лежали у него в кабинете. «Я их не унёс домой, так как у меня плохая черта характера – оставлять всё на потом (самокритичность - хорошая черта для начальника Управления по работе с личным составом полковника внутренней службы УМВД России по Мурманской области! А вот оставлять дела на потом – это плохо! – Авт.), - сообщил суду истец.

Из его дальнейшего рассказа стало ясно, что позже из Москвы в Мурманск прибыл проверяющий Куклинков, но в командировку из обуви он взял почему-то только зимнюю обувь, поэтому он попросил у Ермолина «ботинки».

- Я по своей доброте душевной, - узнаём мы ещё об одной прекрасной черте характера из слов Ермолина Александра, - спросил, а вам для чего?

- Сходить на представление (церемония представления офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских. – Авт.), - узнаём мы из пересказа Ермолина о трудностях московского проверяющего.

Вот здесь сразу же возникают вопросы, в чём же ходил проверяющий на церемонию представления. По рассказу Ермолина в «тапках», но там были и ботинки из рыбьей кожи. Но про них истец упорно не говорил.

- Я ему эти «тапки» отдал на два-три дня, - сообщил суду истец. Как он пояснил далее: потом московский гость «тапки» вернул. Потом их носил отец Ермолина, он очень любил в них гулять по двору около дома, раскрывал о сложной судьбе злосчастной обуви из рыбьей кожи истец.

Как было заявлено во время слушаний, узнав об «уголовной» подоплеке этой обувки, отец их выбросил. Понять из рассказа, какую обувь выбросил Ермолин – старший, было невозможно, так как его сын говорил всё время о «тапках», а ответчики напирали на «ботинки». Да и гулять по двору в тапках как-то не очень удобно.

Узнать доподлинно судьбу ведомственной обувки во время разбирательства нам не удалось. Но суд помог лучше понять, кто такой господин Ермолин. Например, когда у него ответчики пытались выяснить, во сколько обошёлся истцу заказ ботинок и тапочек из рыбьей кожи, он терялся в порядке цен: тысяча, полторы или пять тысяч рублей. Не смог господин Ермолин вспомнить, и кто оплатил эту покупку – он сам или кто-то ещё.

Да это и понятно, для руководителя, который может получить премию в 800 тысяч рублей, «тапочки из рыбьей кожи» для отца - мелочь, о которой заморачиваться не стоит.

Выяснить всю правду про обувь из рыбьей кожи суд так и не смог, но это не его вина, так как рассматривался иск о защите чести и достоинстве полковника и силового ведомства. А они, что удивительно, при их возможностях и компетенции не смогли доказать свою правоту.

А наоборот, показали свою беспомощность и приоткрыли занавес, показав некоторые неприглядные стороны субкультуры полицейского сообщества. Ведь многие из нас понимают, что наши доблестные полицейские работают не в белых перчатках, что субординация, порой, в этом ведомстве доводит до раболепия, что не все дела ведутся в рамках законов, и, как мы показали в спецрепортажах «Бизнес-МЕНТ», в УМВД хорошо отлажен механизм избавления от неугодных, а этим людям приходится искать защиту у журналистов.

Погружаясь в это судебное разбирательство, всё больше и больше начинает раздражать простой вопрос, а для чего люди ходят в суд? Ведь истцом выступает целый полковник - здоровый и сильный мужик в погонах, за его спиной юристы силового ведомства региона. А ответчиками стали бывшие сотрудники и телеканал, который заступился за обиженных. Любой юрист скажет вам, что судиться долго и дорого, лучше решать все споры переговорами. Ведь могли бы представители УМВД России по Мурманской области после выхода наших материалов прийти в редакцию, поведать народу о своей правде по обнародованным журналистами фактам, рассказать нам о том, как у них хорошо работается сотрудникам, что у них почти нет текучки, что они активно борются с оборотнями в погонах, как и почему «ушёл» Баталов, почему в период Чемпионата мира по футболу в Мурманской области «прекратились» преступления, о которых так часто ранее сообщала пресс-служба регионального УМВД. Но нет, скорее всего, это слишком сложно для полицейских, скорее всего, они опасаются, а как на это посмотрят сверху… А может быть, боятся острых вопросов, на которые нет однозначных ответов?

А в суд легче. Глядишь, прокатит, да ещё и пропиариться можно, заявив, что суммы, которые будут взысканы с ответчиков (по 50 тысяч рублей с гражданских ответчиков и 100 тысяч с ООО «Двалин»), будут направлены на благотворительность.

Но правда оказалась на стороне «Арктик-ТВ». Судья Елена Анатольевна Земцова после кропотливого разбирательства пришла к решению оставить без удовлетворения исковые требования начальника Управления по работе с личным составом полковника внутренней службы и УМВД России по Мурманской области.

Можно согласиться, что честь и достоинство офицера – превыше всего, но когда начальник Управления по работе с личным составом, цепляясь за мелочи, выхватывая отдельные слова и предложения из контекста репортажей, совсем не опровергает неблаговидную суть происходящих в полицейском ведомстве процессов, это удивляет и настораживает. Получается, что своя честь и достоинство ближе к телу, чем ведомственная, или всё что показывает «Арктик-ТВ» в репортажах «Бизнес-МЕНТ» - правда.