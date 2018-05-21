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Мурманская область. Арктика21.05.18 10:53

Бизнес-омбудсмен обратил внимание на сильное падение численности занятых на малых предприятиях

В России сокращается число малых и средних предприятий. Если не принять меры, этот процесс продолжится, заявил Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«За последнее десятилетие доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны так существенно и не поднялась с уровня в 20-21 процент. А за 2017 год сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) сократился, а его структура значительно ухудшилась», - сказал он в интервью «Российской газете».

На 10 апреля 2018 года субъектов малого и среднего бизнеса в стране насчитывается 6,117 млн. Однако, по словам Бориса Титова, этот рост обеспечен только индивидуальными предпринимателями в категории «микропредприятия», число которых выросло на 111,9 тысячи. По всем остальным видам произошло сокращение, отметил он.

Количество средних компаний сократилось на 346 единиц, на 10 апреля их насчитывалось чуть более 20 тысяч, число малых компаний уменьшилось до 264,5 тысячи (ушли с рынка 2 355 компаний). Между тем именно эти категории МСП в основном и создают добавленную стоимость в экономике.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание на сильное падение численности занятых на малых предприятиях - на 331,3 тысячи рабочих мест. На средних предприятиях она незначительно выросла - всего на 5,1 тысячи. То есть существенно численность работающих выросла только на микропредприятиях - на 550 тысяч, продолжил он.

«В итоге получается, что по-прежнему 95% МСП - это микробизнес. Практически нет роста количества малых и средних производственных компаний. И структура МСП по видам экономической деятельности практически не изменилась - 42,7% МСП действуют в сфере торговли, при этом 45% сосредоточено в 10 регионах страны», - сообщил Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен посетовал, что действующая система поддержки МСП через федеральные и региональные институты развития и инновационную инфраструктуру в субъектах РФ рассчитана самое большее на несколько десятков тысяч предприятий. Банковский кредит стал ещё менее доступным для МСП.

Комментарии

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№ 121.05.18 13:59 - KnownЗабавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
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Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
Комментарий к новости:Бизнес-омбудсмен обратил внимание на сильное падение численности занятых на малых предприятиях
Михаил
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