Бизнес с нуля! Артём Марышев делится знаниями, как это реализовать, если ты молод, полон идей, но не имеешь средств

Сегодня, 7 ноября, в 12.00 свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

В прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня смотрите и слушайте интервью с руководителем Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артёмом Марышевым.

Он расскажет о том, как можно построить бизнес с нуля, если ты молод, полон идей, но не имеешь запаса денег. Во время беседы Артём подскажет, как и где получить знания по основам ведения бизнеса, планированию и аналитике…

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.