Благодарность за слаженную работу во время фестиваля «Гольфстрим»

Сегодня состоялось традиционное мероприятие для организаторов и волонтеров международного фестиваля «Гольфстрим». Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев наградил руководителей муниципальных учреждений, медиков, спасателей и других лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении спортивного праздника.

- В этом году на фестивале установлены не только новые спортивные достижения, но и рекорд по количеству участников праздника - 15 тысяч мурманчан с удовольствием, несмотря на сильный ветер, пришли на «Гольфстрим», - рассказал Андрей Сысоев. - Обеспечить комфортное пребывание зрителей и участие мурманчан в фестивале - было одной из самых важных задач, с которой мы отлично справились. Благодарим всех за слаженную работу!

Каждый из организаторов на своем участке проявлял максимальный профессионализм - так считают и спортсмены мирового уровня, которые принимали участие в фестивале. Они не раз подчеркивали, что тот уровень безопасности, который может обеспечить Мурманск по проведению таких соревнований, пока еще никем другим не достигнут.

На церемонии подведения итогов руководители коллективов и частные лица получили из рук главы администрации благодарственные письма и памятные подарки.