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Мурманская область. Арктика21.07.17 16:38

Благодарственными письмами были награждены 10 работников сферы торговли и общественного питания флотской столицы

22 июля будет отмечаться День работника торговли. Накануне праздничного дня в здании администрации ЗАТО г.Североморск состоялось награждение лучших работников предприятий торговли и общественного питания.

С приветственным словом к присутствующим обратилась врио главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Долгушина. Она подчеркнула, что невозможно представить современную жизнь без такой важной сферы деятельности, как торговля. На территории ЗАТО г.Североморск действуют 324 торговых объектов, 61 предприятие общественного питания, 4 тысячи  жителей заняты в этой сфере. По Мурманской области ЗАТО г.Североморск находится в числе лидеров по показателю обеспечения торговыми помещениями, он составляет 143% от рекомендованного норматива.

- Наша торговля динамично развивается, повышается качество и культура обслуживания, расширяется ассортимент, появляются новые предприятия, что нас, жителей, несомненно, радует, - подчеркнула Ирина Долгушина.

Благодарственными письмами были награждены 10 работников сферы торговли и общественного питания.

Не остался в стороне и НО «Союз предпринимателей ЗАТО г.Североморск». Исполнительный директор организации Игорь Стародумов поздравил коллег и вручил памятный подарок.

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