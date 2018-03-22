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Мурманская область. Арктика22.03.18 14:55

Благодаря благоприятной промысловой обстановке рыбаки Северного бассейна нарастили добычу трески в Баренцевом море более чем на 24%

С начала года российские рыбопромышленники освоили более 1,16 млн тонн водных биоресурсов, превысив уровень прошлого года на 0,6%. Вместе с тем, ещё неделю назад отмечалась более высокая динамика вылова. Ход промысла рассмотрели на оперативном совещании у заместителя министра сельского хозяйства России – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 182 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 69,4 тысячи тонн. Вылов трески увеличился на 16,8 тысячи тонн – до 86,6 тысячи тонн. Объём добычи пикши уменьшился по сравнению с прошлым годом на 8,5 тысячи тонн – до 27,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 62,5 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 13,2 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи водных биоресурсов снизился на 36,8 тысячи тонн – до 26,5 тысячи тонн, за счет меньшего количества судов на промысле.

Руководитель Росрыболовства обратил внимание на значительные прибавки к показателю 2017 года по треске в Северном бассейне, а также остановился на причинах отставания по вылову отдельных объектов промысла.

Так, нарастить добычу трески в Баренцевом море более чем на 24% удалось благодаря благоприятной промысловой обстановке, обусловленной хорошей плотностью скоплений рыбы, которые, в свою очередь вызваны высокой концентрацией преднерестовой мойвы – кормовой базы трески.

Илья Шестаков поручил проанализировать ситуацию на промысле трески, провести исследования и оценить дополнительно запасы, уточнить прогнозы для подготовки позиции России к переговорам с Норвегией по управлению совместными запасами.

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что нужно оперативно и своевременно реагировать на сигналы рыбаков, когда наблюдается реальное снижение вылова. В связи с этим глава Агентства поручил ВНИРО совместно с бассейновыми НИИ провести анализ по всем бассейнам, где отмечается отрицательная динамика освоения, и представить выводы к июню-июлю 2018 года. «Нам нельзя пропускать сроки принятия правильных решений по изменению в регулировании промысла. С тем, чтобы потом не стало поздно и не пришлось закрывать добычу по таким объектам. Нужно отследить, где и какая динамика складывается и почему, с тем, чтобы быть готовыми к 2019 году», – отметил Илья Шестаков.

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