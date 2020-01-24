Благодаря дополнительному региональному финансированию, оплата труда учителей в Мурманской области максимально приблизится к средней зарплате по экономике региона. Об этом рассказал сегодня глава региона Андрей Чибис на открытии фестиваля Мурманского регионального отделения Российского движения школьников «В ритме РДШ!».

«Позавчера на встрече со студентами и учителями в «Сириусе» Президент, отвечая на вопрос о привлечении учителей в школы, отметил, что по итогам 2019 года зарплата учителей в Мурманской области составляет 95,3% от средней зарплаты по экономике региона – это один из самых низких показателей. Но мы активно начали заниматься образованием! Выделили из регионального бюджета дополнительные деньги и подняли педагогам школ и садов зарплаты, отдельное внимание уделив молодым и заслуженным учителям и классным руководителям. Поэтому в этом году прогнозируем, что этот показатель, касающийся зарплаты, мы повысим и приблизимся к стопроцентной отметке», – прокомментировал Андрей Чибис.

Как отметил глава Мурманской области, работа в данном направлении в регионе ведётся активно. Первым важным шагом стал набор решений по увеличению оплаты труда всех педагогов в школах и детских садах региона. Кроме того, повышена зарплата молодых специалистов, которые теперь будут получать не менее 35 тысяч рублей в месяц. Напомним, раньше эта цифра была порядка 23 тысяч рублей. Ежемесячная выплата за классное руководство увеличена на 5,6 тысячи рублей – до 8 тысяч рублей, а ежемесячная надбавка заслуженным педагогам Российской Федерации выросла на 9,6 тысячи рублей и составит 10 тысяч рублей вместо 400 рублей.

«Поддерживать педагогов, учить их, вовлекать в возможности цифровых проектов – все это для того, чтобы профессия учителя была престижной и желанной, чтобы они приходили в наши школы. Серьёзная поддержка идёт со стороны федерального центра. У нас в планах – усиление взаимодействия с Министерством просвещения Российской Федерации и новым министром Сергеем Кравцовым», – подчеркнул Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.