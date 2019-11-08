Благодаря Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Мурманске состоится Всероссийская олимпиада по физике и математике среди старшеклассников

При поддержке АО «Мурманский морской торговый порт» и правительства Мурманской области в столице Кольского Заполярья состоится Всероссийская предметная интернет-олимпиада по физике и математике среди школьников старших классов. Этот проект стал возможен благодаря АО «Сибирская угольная энергетическая компания», Фонду «Талант и успех», Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Программа для учащихся из регионов присутствия крупнейшей в России угледобывающей компании проходит уже не первый год, но такие масштабы приобрела впервые. Теперь любой школьник с 9 по 11 класс среднего общеобразовательного учреждения города Мурманска может проявить себя в области точных наук в рамках этой олимпиады. Для этого достаточно зарегистрироваться до 11 ноября 2019 года на сайте Образовательного центра «Сириус» по следующей ссылке: https://sochisirius.ru/obuchenie/partners/smena491/2468.

Выполнение конкурсных заданий состоится 14 ноября 2019 года с 1.00 до 23.59 по московскому времени в электронном виде в системе «olymp.suek.ru». Старшеклассники могут попробовать свои силы одновременно в олимпиадах и по физике, и по математике.

Участники будут решать задания повышенной сложности в соответствии с разделами школьной программы старших классов по математике и физике, а также выполнят тестовые олимпиады по методике Всероссийской олимпиады с разбором их результатов. Это серьёзный конкурсный отбор, ведь олимпиадные задания составляли преподаватели Высшей школы экономики, а в оценочную комиссию входят преподаватели Московского физико-технического института (МФТИ).