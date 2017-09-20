Благодаря мерам господдержки в Мурманской области фермерские хозяйства становятся самым динамично развивающимся сектором заполярного агропрома

Фермерские хозяйства – самый динамично развивающейся сектор агропромышленного комплекса в Мурманской области. За последние три года их количество в регионе увеличилось до 30, в этом секторе растут объемы производства молока и поголовья всех видов сельскохозяйственных животных.

Одним из стимулов к созданию и развитию фермерских хозяйств в регионе стали введенные с 2013 года новые виды государственной поддержки: гранты для начинающих фермеров и субсидии. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов. С 2013 года в Мурманской области выделено восемь грантов начинающим фермерам на общую сумму порядка 15,5 млн рублей. В прошлом году введён грант на развитие семейных животноводческих ферм. В декабре 2016 года было выплачено три таких гранта на общую сумму 7,5 млн рублей.

Насколько эффективно работают в регионе меры поддержки фермеров, сегодня губернатор Марина Ковтун проверила на примере хозяйства Владимира Животкевича в Пушном, где разводят молочный крупный рогатый скот и свиней, производят молоко. Владимир Животкевич в этом году получил грант в 3 млн рублей как начинающий фермер. На эти средства уже закуплена и работает на поле кормозаготовительная техника.

«Для нас главное, что эти деньги реально работают. Вообще фермерские хозяйства у нас в области – самый динамично развивающийся сектор агропрома. У фермеров есть своя ниша на рынке – органические продукты, свежие, без «химии», с малым сроком реализации. Спрос на такие продукты велик», – подчеркнула Марина Ковтун.