Благодаря мерам прокурорского реагирования 240 работникам организаций Мурманска произведён перерасчет и выплачена заработная плата в общем размере более 500 тысяч рублей

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проведены проверки исполнения поднадзорными организациями трудового законодательства на предмет выплаты заработной платы не ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда.

Установлено, что рядом организаций, осуществляющими свою деятельность на территории Ленинского административного округа Мурманска, требования закона не соблюдаются. Прокуратурой округа в рассматриваемой сфере выявлено 32 нарушения закона

В связи с этим, внесено 9 представлений об устранении нарушений трудового законодательства, 5 из которых в настоящее время рассмотрены и удовлетворены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В результате принятых мер 240 работникам произведен перерасчёт и выплачена заработная плата в общем размере более 543 тысяч рублей. Прокурором округа возбуждено 9 дел об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, 7 из которых рассмотрены, должностные лица привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей каждый.