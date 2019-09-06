Благодаря нацпроекту «Культура» два мурманских театра обретают новый облик

Завершаются работы по реконструкции здания для Мурманского областного театра кукол – первого в стране объекта, создаваемого в рамках национального проекта «Культура». Также выделенные в рамках нацпроекта средств позволят закупить оборудование в реконструируемый областной драматический театр, чтобы открыть его уже в следующем году.

Ход работ на этих знаковых для региона объектах сегодня оценили министр культуры РФ Владимир Мединский и врио губернатора региона Андрей Чибис. Проверка подтвердила сроки завершения работ: первые маленькие зрители кукольного театра придут в новое здание уже в нынешнем декабре, а облдрама распахнет свои двери в начале следующего сезона – осенью 2020 года.

«Это первые театры, которые будут сдаваться в рамках нацпроекта. В этом прямая заслуга врио губернатора Андрея Чибиса, который с напором и энергией работал с нами в рамках нацпроекта. Надеюсь, эти театры станут украшением города», – подчеркнул Владимир Мединский.

Напомним, строительная часть работ по реконструкции облдрамтеатра финансируется из областного бюджета, ранее Андрей Чибис обратился к Владимиру Мединскому с просьбой выделить средства на покупку внутреннего оборудования в течение одного финансового периода, чтобы театр был открыт в 2020 году. Соответствующее решение было принято, театр включён в нацпроект на следующий год. Глава региона выразил благодарность Владимиру Мединскому за поддержку, без которой реконструкция важнейших объектов культуры региона продолжалась бы еще много лет.

Кроме того, в Мурманской области в рамках нацпроекта «Культура» готовы проекты виртуального зрительного зала в Апатитах, а также первой модельной библиотеки. Есть договорённость с министром, что поддержка объектов и событий культуры будет оказана.