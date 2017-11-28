Благодаря продаже объектов недвижимости администрация Североморска не только получила дополнительные средства в бюджет, но и сняла бремя расходов на их содержание

Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В нём принял участие глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Перед началом заседания руководитель следственного отдела по ЗАТО г.Североморск Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Игорь Поляков вручил заслуженному художнику России Анатолию Сергиенко благодарность за плодотворное сотрудничество, помощь и содействие Следственному управлению в решении поставленных задач. Этой награды Анатолий Сергиенко удостоен за помощь в раскрытии преступлений. Он по словесным описаниям создавал портреты предполагаемых преступников, а однажды, по найденному черепу восстановил портрет убитой девушки.

Председатель представительного органа власти флотской столицы Евгений Алексеев вручил Почётную грамоту командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова депутату Сергею Халатову, а также, Почётную грамоту Совета депутатов ЗАТО г. Североморск начальнику информационно-технического отдела администрации Дмитрию Мышачкову и Благодарственные письма ведущим специалистам этого отдела Андрею Новикову и Алексею Пехтереву за внедрение инновационно-технических процессов в области IT технологий.

В прошлом году пользователи посетили официальный сайт 203281 раз. Значительное количество посещений сайта говорит о возрастающей тенденции информатизации населения и органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. В 2015 году официальный сайт ЗАТО г.Североморск был удостоен наград и дипломов по результатам участия в конкурсах: VIII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕврАзЕС «Город, где хочется жить» и 13 Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт». В 2017 году сайт ЗАТО г. Североморск признан «Лучшим в России муниципальным сайтом городского округа» по итогам Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт».

В ходе заседания Совета депутатов было принято решение о внесении изменений в бюджет ЗАТО г.Североморск на 2017 год. Изменения затронули основные параметры бюджета на 2017 год. Общий объём доходов бюджета увеличен на 1660,0 тысяч рублей и составил 2407548,8 тысячи рублей. Общий объём расходов бюджета уменьшен на сумму 7492,2 тысячи рублей и составил 2623168,2 тысячи рублей.

Депутаты внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Североморск на 2015-2017 годы. Благодаря продаже объектов не только получены дополнительные средства в бюджет, но и снято бремя расходов на их содержание.

Депутаты также наградили директора и педагогов средней школы № 9 за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, инновационную деятельность и в связи с 60-летием этого учебного заведения.

По завершению заседания Совета депутатов глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков обсудил с народными избранниками актуальные общегородские проблемы и пути их решения.