Благодаря прокуратуре в Кировске заработала система централизованного оповещения населения о противолавинной безопасности

В апреле 2017 года прокурором города Кировска в адрес администрации города Кировска было направлено представление об устранении нарушений законодательства, в котором указывалось на необходимость принятия дополнительных мер по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч. указывалось на отсутствие в городе Кировске муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО).

В настоящее время при осуществлении контроля за фактическим устранением выявленных нарушений прокуратурой установлено, что администрацией города Кировска обеспечена установка и эксплуатация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в том числе точки оповещения установлены в отдаленных от города населенных пунктах Титан и Коашва.

Благодаря последовательной позиции прокуратуры города (иск прокурора об обязании администрации обеспечить противолавинную безопасность, представление об установке системы оповещения) органом местного самоуправления решаются задачи по информированию жителей города, а также туристов о ситуации в городе, обеспечивая при этом предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций.