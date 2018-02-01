Благодаря развитию центров помощи детям более 91% детей-сирот в Мурманской области воспитываются в замещающих семьях

В 2015 году в области были завершены мероприятия по перепрофилированию детских домов в центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, основным направлением деятельности которых является работа по содействию устройству детей в семьи. Для этого на базе центров работают школы приемных родителей, службы по сопровождению замещающих семей, профилактике социального сиротства, которые оказывают помощь родителям воспитанников в восстановлении родительских прав. За семь лет количество воспитанников организаций для детей-сирот сократилось почти в три раза (с 904 детей до 312 детей). Сегодня в Мурманской области работают пять центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

С воспитанниками и педагогами Мурманского Центра помощи детям «Ровесник» встретилась и пообщалась губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Основными направлениями деятельности центра является работа по содействию устройству воспитанников в семьи, в том числе по возвращению детей в родные семьи, социализация воспитанников для успешной самостоятельной жизни. В Центре созданы отделение реабилитации и воспитания, отделение социальной и постинтернатной адаптации выпускников, координационный центр по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников. Учреждение ведет большую работу по установлению или поддержанию связей детей с родственниками, проведению коррекционно-реабилитационной работы с родителями, лишенными родительских прав. За последние пять лет 27 воспитанников центра переданы на воспитание в семьи, в том числе восемь детей вернулись в родные семьи.

Работа по социализации воспитанников проводится и через привлечение к сотрудничеству различных организаций в рамках проектной деятельности. Например, проект «Старшая сестра» реализуется совместно с Мурманским областным Домом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Он направлен на преодоление у малышей эмоциональной депривации, воспитание у старших воспитанниц центра ответственного материнства. Проект «Растем вместе с мамой» направлен на профилактику вторичного сиротства через поддержку молодых мам – выпускниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

После знакомства с условиями жизни и обучения воспитанников Центра губернатор Марина Ковтун за чашкой чая пообщалась с ребятами, которые поделились своими мечтами и планами на будущее.