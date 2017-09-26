Благодельский и Никрашевский остаются под стражей до 28 октября

Октябрьский районный суд г.Мурманска 25 сентября продлил срок содержания под стражей чиновникам Георгию Благодельскому и Эдуарду Никрашевскому. Решением судьи Репиной ходатайство следствия удовлетворено - мера пресечения для подследственных продлена до 28 октября включительно, сообщает sud51.com.

При этом в суде прозвучало, что Благодельский сотрудничает со следствием. Можно отметить, что и родственники подследственных в последнее время приняли активное участие в процессе, выложив в Интернете некоторые документы о финансовых операциях, осуществляемых этими чиновниками во время их работы в правительстве региона.

Напомним, замначальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Благодельский и заместитель руководителя аппарата регионального правительства Никрашевский - фигуранты уголовного дела по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).