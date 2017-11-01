Благотворительный марафон «Добрый Североморск» стал лауреатом премии «Гражданская инициатива»

Благотворительный марафон «Добрый Североморск» стал лауреатом национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Раздвинь границы возможного».

Благотворительный марафон проводится во флотской столице уже 5 лет и ежегодно все больше неравнодушных горожан жертвуют деньги на приобретение необходимых средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями.

Национальная премия «Гражданская инициатива» была основана в 2013 году по решению Комитета гражданских инициатив. В декабре 2015 года был зарегистрирован Фонд поддержки премии, основная задача которого – поиск новых лиц современного гражданского общества России, неизвестных героев нашего времени, которые уже проявили себя в своем городе, районе, области, республике. Национальная премия «Гражданская инициатива» проводится по 12-ти номинациям. В этом году ее участниками стали 2 575 проектов из 75 регионов России.

- Стать лучшими на региональном этапе нам помогли все те, кто проголосовал за благотворительный марафон «Добрый Североморск» на сайте премии, - подчеркнула начальник отдела по работе с гражданами администрации ЗАТО г. Североморск Елена Карельская. - Призываю всех проголосовать за нас ещё раз, подарив нам возможность принять участие в этом конкурсе уже на федеральном уровне.

Поддержать североморскую инициативу можно, перейдя по ссылке https://premiagi.ru/initiative/3530

Для того чтобы выставить проекту оценки и проголосовать за него, нужно авторизоваться через любую социальную сеть. Голосование открыто до 10 ноября.