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Мурманская область. Арктика01.06.18 07:30

Благотворительный спектакль «Зачарованное царство» посвятили Международному Дню защиты детей

1 июня на сцене Мурманского областного драматического театра будет показан благотворительный спектакль «Зачарованное царство», посвященный Международному Дню защиты детей.

Каждый год театр приглашает на праздник детства ребят из малообеспеченных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, несовершеннолетних детей из многодетных семей, в том числе представителей национально-культурных объединений Мурманской области. Эти юные зрители смогут посмотреть спектакль бесплатно.

Премьера спектакля «Зачарованное царство» состоялась в конце 78-го театрального сезона, в июне 2017 года.

Эта музыкальная сказка, поставленная по пьесе Анны Богачевой, о том, как солдат Андрей и мастер на все руки Григорий спасли царство-государство от напастья странного – «спячки окаянной». А подсказали друзьям, как избавить страну от чар недобрых, смекалка, смелость да Кикимора с Бабой Ягой: не злые и коварные, а смешные, забавные, отзывчивые на чужую беду.

Режиссер-постановщик – Никита Ковалев.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Гронский; артисты – Наталья Боброва, Андрей Белянцев, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Наталья Поземина, Лев Мальцев, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина, Андрей Шпеко.

 

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