Благотворительный турнир «Сила добра»

22 июля в 14 часов в Мурманске в сквере на улице Ленинградская состоится турнир по функциональному многоборью «Сила добра». Принять участие может каждый, выбрав для себя любой уровень заданий: простой, средний и продвинутый. Взнос для участников добровольный, все вырученные средства пойдут на помощь Тимофеевой Александре.

Тимофеева Александра Сергеевна – участник спортивного клуба «Crossfit Мурманск», одна воспитывает двух дочерей: Софию и Аишу. Аиша ребёнок-инвалид (синдром Маркуса-Гунна), которому требуется реабилитация. 20 июня семья попала в серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала мать и обе девочки. Старшей дочери Софии также требуется реабилиатация после аварии и ещё одна операция. Сама Александра на данный момент передвигается на костылях. Семье именно сейчас необходима помощь и финансовая поддержка земляков.