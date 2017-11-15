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Мурманская область. Арктика15.11.17 16:50

Благоустройство дворов в Мурманске подходит к завершающей стадии этого года

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проконтролировал ход работ по благоустройству дворовых территорий, который выполняется в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В этом году в Мурманске в рамках федеральной программы предусмотрены работы по капитальному ремонту дворовых территорий в Первомайском и Ленинском округах.

Территория, прилегающая к домам № 20, 21 и 22 на улице Достоевского, преобразилась. Как и было предусмотрено графиком, к 30 октября завершились работы.

В Ленинском округе срок окончания работ — 30 ноября. Во дворах домов № 1, 3, 10 на улице Миронова, № 25 и 25/2 на улице Гагарина, № 12, 14 и 20 на улице Бредова уже выполнен основной объем поставленных задач. Рабочим осталось отремонтировать лестницы — в общей сложности это 40 ступеней, установить 11 новых опор освещения, заменить 25 уличных светильников на старых опорах, установить 880 метров ограждения и смонтировать четыре детские площадки.

— Сегодня подрядчик пообещал завершить все работы в соответствии с графиком, — рассказал Андрей Сысоев. — Если сроки договора будут нарушены, то подрядчика ожидают штрафные санкции. Контрактом предусмотрена уплата подрядчиком банковской гарантии в 5 миллионов 800 тысяч рублей, в случае неисполнения подрядной организацией своих обязательств гарантия остается в бюджете муниципального образования город Мурманск.

Никакие авансовые платежи подрядчику не перечислялись. Согласно контракту, срок гарантийных обязательств составляет 3 года. Если за это время возникнут нарекания к качеству выполненных работ, то подрядчик будет обязан исправить недостатки за свой счет. Образцы асфальта, так называемые «вырубки» уже направлены на экспертизу, по результатам которой будет дана оценка качества работы подрядчика.

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