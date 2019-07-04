Благоустройство зоны отдыха около Семёновского озера оценили в столице

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ благоустройство зоны отдыха озера Семёновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек включено в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году в номинации «Набережная как общественное пространство».

Пешеходная связь вдоль берега Семёновского озера соединила набережную и мемориальный комплекс — памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Данный проект — часть комплексного плана по благоустройству территории Семёновского озера. Кроме того, в 2019 году продолжается реализация дизайн-проекта благоустройства участка набережной озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина», победившего в рейтинговом голосовании в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Мурманске в последние годы активно проводится благоустройство общественных территорий. Помимо участка набережной Семёновского озера в этом году в столице Заполярья обновятся сквер у памятника С.М. Кирову, Театральный бульвар, сквер у памятника Кириллу и Мефодию, а также сквер на улице Шабалина — там появится новая многофункциональная площадка.