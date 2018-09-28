Ближайшие 15-20 лет основная грузовая база для Северного морского пути будет углеводородное сырьё

Специализированные терминалы станут опорными точками на Северном морском пути, их создание будет напрямую зависеть от инвестора, сообщил руководитель дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав Рукша в Мурманске, где проходит совместное выездное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета Совета Федерации по международным делам. Ключевая тема – обеспечение государственных интересов Российской Федерации и развитие международного сотрудничества в Арктике.

«На мой взгляд, слово «порты» будет не очень применимо, потому что будут крупные специализированные терминалы, и не порт будет строиться и подтягиваться к нему ресурс, а наоборот. Основные точки будут там, где инвестор будет добывать свою грузовую базу. Как только он поймет, что этот груз ему выгодно вывезти, он построит терминал вместе с нами», - рассказал Рукша. При этом он добавил, что «Росатому» для совместных работ с инвестором нужны дополнительные компетенции, так как по закону акватории и каналы находятся в государственной собственности, пишет ТАСС.

В 2017-2023 годах в порту Дудинка должен быть реализован проект АО «ННК – Таймырнефтегазодобыча» по строительству нефтяного терминала «Таналау». Сейчас проект находится на стадии проектирования. В перспективе на «Таналау» будет осуществляться перегрузка нефти, добываемая на Паяхском и Северо-Паяхском месторождениях. Стоимость проекта - 11,49 млрд рублей. На первом этапе мощность терминала должна составить от 5 млн тонн до 7,5 млн тонн.

В Ненецком автономном округе вблизи поселка Индига АО «Ненецкая нефтяная компания» планирует построить грузовой порт стоимостью 291,3 млрд рублей, однако сроки реализации и источники финансирования проекта еще не определены. Предполагается, что мощность порта будет достигать 40,4 млн тонн в год за счет перевалки различных грузов - нефти, сжиженного природного газа, сжиженных углеводородных газов, угля, металла и контейнеров.

Проект «Мурманский транспортный узел» предполагает реализацию до 2024 года. Его стоимость - 139,3 млрд рублей, для реализации привлечены внебюджетные инвестиции и средства федерального бюджета. Проект позволит создать круглогодичный глубоководный хаб мощностью 18 млн тонн грузов в год.

Реконструкция объектов третьего грузового района порта Мурманск, проводимая ООО «Мурманский балкерный терминал» в 2015-2021 году, направлена на увеличение объёмов перевалки апатита, железорудного концентрата и минеральных удобрений суммарно на 2,3 млн тонн в год. Внебюджетные инвестиции в этот проект составляют 1,29 млрд рублей.

По мнению Рукши, ближайшие 15-20 лет основная грузовая база для Северного морского пути будет в основном углеводородное сырьё: сырая нефть, сжиженный газ и уголь. Это требует специализированных терминалов. По словам руководителя дирекции, сейчас основной рынок сбыта топлива - азиатско-тихоокеанский регион. Администрации Северного морского пути предстоит освоить круглогодичную навигацию по всей трассе СМП - отметил Рукша, уточнив, что ранее эта задача никак не решалась.