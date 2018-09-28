В Ковдоре состоится торжественное захоронение останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войныУ фонтана в МФК «Северное Нагорное» - место встречи изменить нельзя!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.09.18 08:30

Ближайшие 15-20 лет основная грузовая база для Северного морского пути будет углеводородное сырьё

Специализированные терминалы станут опорными точками на Северном морском пути, их создание будет напрямую зависеть от инвестора, сообщил руководитель дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслав Рукша в Мурманске, где проходит совместное выездное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета Совета Федерации по международным делам. Ключевая тема – обеспечение государственных интересов Российской Федерации и развитие международного сотрудничества в Арктике.

«На мой взгляд, слово «порты» будет не очень применимо, потому что будут крупные специализированные терминалы, и не порт будет строиться и подтягиваться к нему ресурс, а наоборот. Основные точки будут там, где инвестор будет добывать свою грузовую базу. Как только он поймет, что этот груз ему выгодно вывезти, он построит терминал вместе с нами», - рассказал Рукша. При этом он добавил, что «Росатому» для совместных работ с инвестором нужны дополнительные компетенции, так как по закону акватории и каналы находятся в государственной собственности, пишет ТАСС.

В 2017-2023 годах в порту Дудинка должен быть реализован проект АО «ННК – Таймырнефтегазодобыча» по строительству нефтяного терминала «Таналау». Сейчас проект находится на стадии проектирования. В перспективе на «Таналау» будет осуществляться перегрузка нефти, добываемая на Паяхском и Северо-Паяхском месторождениях. Стоимость проекта - 11,49 млрд рублей. На первом этапе мощность терминала должна составить от 5 млн тонн до 7,5 млн тонн.

В Ненецком автономном округе вблизи поселка Индига АО «Ненецкая нефтяная компания» планирует построить грузовой порт стоимостью 291,3 млрд рублей, однако сроки реализации и источники финансирования проекта еще не определены. Предполагается, что мощность порта будет достигать 40,4 млн тонн в год за счет перевалки различных грузов - нефти, сжиженного природного газа, сжиженных углеводородных газов, угля, металла и контейнеров.

Проект «Мурманский транспортный узел» предполагает реализацию до 2024 года. Его стоимость - 139,3 млрд рублей, для реализации привлечены внебюджетные инвестиции и средства федерального бюджета. Проект позволит создать круглогодичный глубоководный хаб мощностью 18 млн тонн грузов в год.

Реконструкция объектов третьего грузового района порта Мурманск, проводимая ООО «Мурманский балкерный терминал» в 2015-2021 году, направлена на увеличение объёмов перевалки апатита, железорудного концентрата и минеральных удобрений суммарно на 2,3 млн тонн в год. Внебюджетные инвестиции в этот проект составляют 1,29 млрд рублей.

По мнению Рукши, ближайшие 15-20 лет основная грузовая база для Северного морского пути будет в основном углеводородное сырьё: сырая нефть, сжиженный газ и уголь. Это требует специализированных терминалов. По словам руководителя дирекции, сейчас основной рынок сбыта топлива - азиатско-тихоокеанский регион. Администрации Северного морского пути предстоит освоить круглогодичную навигацию по всей трассе СМП - отметил Рукша, уточнив, что ранее эта задача никак не решалась.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Иван Петрович
26.09.18 14:57
Что-то часто стали задерживать членов правительства. Предлагаю переместить СК в здание горадминистрации (во времена СССР там в одно время милиция находилась) - легче будет проводить аресты.
Комментарий к новости:В Мурманской области задержали замминистра регионального правительства
Наталья
26.09.18 00:10
18.09.1971 будущее
Комментарий к новости:ЗНАКИ: В основе астрологии профессий лежит связь знаков Зодиака и планет с определёнными видами деятельности
Антонина Филатовна
25.09.18 22:07
Доиграется Артемьев в правду - задвинут это "зеркало" нашей жизни в тёмную комнату.
Комментарий к новости:Отсталая и полуфеодальная экономика России – диагноз ставит Игорь Артемьев
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиБанк России предупреждает россиян о появлении в стране финансовой пирамиды-PRO ВалютуКурс евро снизился на 81 копейку, доллара - почти на 25 копеек-PRO ЭнергетикуРабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыПредпенсионникам депутаты подарили два дня для прохождения диспансеризации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 212 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика