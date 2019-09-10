Близится полуфинал Мурманской лиги КВН!

Совсем скоро нас ждёт много весёлого и находчивого юмора. О том, чего нам ожидать от доморощенных КВНщиков, сегодня, 10 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет руководитель и редактор Мурманской официальной лиги КВН Алексей Шамов.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.