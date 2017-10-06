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Мурманская область. Арктика06.10.17 11:30

Близкие люди калечат друг друга

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении за помощью местной жительницы 1982 года рождения с резаной раной правого предплечья.

Прибыв в медучреждение, сотрудники полиции опросили женщину и установили, что вред здоровью ей причинил мужчина, совместно проживающий с ней в квартире на ул. Жемчужная. Телесные повреждения потерпевшей он нанёс в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ударив ее ножом в область правой руки.

Участковыми уполномоченными отдела полиции в квартире, где произошел инцидент, был установлен подозреваемый в преступлении.  Неработающий 35-летний северянин ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В Кандалакше от действий сожительницы пострадал мужчина 1982 года рождения. Ему был нанесен удар ножом в область спины, отчего потерпевший получил резаную рану. Конфликт произошёл также по месту жительства пары.

Сотрудники полиции задержали неработающую 39-летнюю жительницу Кандалакши, которая призналась в содеянном.

Кроме того, в Ковдорском районе за причинение вреда здоровья женщине 1972 года рождения задержан её знакомый 1971 года рождения. В то время, когда неработающий, ранее неоднократно судимый мужчина находился в гостях, он, поссорившись с хозяйкой квартиры, ударил её кухонным ножом в область шеи.

Во всех случаях медики  квалифицировали телесные повреждения как причинившие легкий вред здоровью. По фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемые находятся под подписками о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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