Блокбастер в вертикальном формате придётся смотреть, наклонив голову?

На следующей неделе Screenlifer проводит онлайн пресс-конференцию режиссера, продюсера, автора нового киноязыка screenlife Тимура Бекмамбетова, посвященную началу съёмок фильма о подвиге советского лётчика Михаила Девятаева. Пресс-конференция приурочена к годовщине подвига Михаила Девятаева 8 февраля 1945 года. Это первый полнометражный фильм, который будет снят сразу в двух форматах.

Помимо горизонтального формата, фильм будет представлен в инновационном вертикальном формате, что идёт в разрез принятым нормам и правилам киносъёмок, так как мы воспринимаем мир в горизонтальном формате и только какие-то отдельные элемены, например, высокое дерево, здание, прыжки в высоту можно откадрировать веритикально. Этот эффект активно применяют фотомастера, но просмотр понометражного фильма в вертикальном формате несколько удивляет, а не придётся ли смотреть блокбастер, наклонив голову на бок.

Тем интересней становится попытка съёмок уникальной истории реального человека, лётчика-истребителя Михаила Петровича Девятаева, который, совершив невозможное.