Боцман и матрос судна хотели совершить кражу рыбной продукции

Сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены матрос и боцман, подозреваемые в хищении рыбной продукции с рыболовецкого судна, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Так, по подозрению в совершении хищения рыбопродукции: палтуса и трески общим весом более 80 кг стоимостью свыше 21 тысячи рублей задержан 33-летний местный житель, работающий на судне в должности боцмана.

Вместе с тем в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, задержан 48-летний местный житель, работающий на том же судне в должности матроса, который подозревается в краже более 40 кг филе палтуса и трески, пикши специального раздела общей стоимостью свыше 23 тысяч рублей.

В настоящее время отделением дознания Мурманского линейного отдела в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 158 УК РФ: «Кража», в соответствии с которой предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет.