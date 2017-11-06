Боевая техника времён Великой Отечественной войны передана взводу исторической бронетехники Северного флота

Взвод, состоящий из исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны, создан на Северном флоте. Как сообщает пресс-служба СФ, легендарный средний танк Т-34, тяжёлый танк ИС-3 и противотанковая самоходная установка Су-100 вошли в исторический взвод бронетехники времён Великой Отечественной войны, созданный на Северном флоте в соответствии с приказом командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Исторический взвод будет принимать участие в военных парадах, исторических реконструкциях и выставках, посвященных дням воинской славы России", - говорится в сообщении.

Напомним, танк Т-34 был получен в этом году из Москвы и уже принял участие в военном параде 9 мая в Мурманске. Остальную технику восстановили до ходового состояния специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона.

ИС-3, Т-34, поднятый с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон» и полностью восстановленный «Шерман» уже принимали участие в военном параде, посвященном Дню Военно-морского флота на Приморской площади главной базы Северного флота - Североморске, и в исторической реконструкции боя времен Великой Отечественной войны на форуме «Армия-2017» на Северном флоте.

Последним в строй исторической бронетехники вступил истребитель танков - Су-100, ремонт которого закончился в начале осени.

Все бронемашины закреплены за штатными специалистами ремонтно-восстановительного батальона - военнослужащими по контракту, а «Шерман» передан Военно-морскому музею Краснознаменного Северного флота и выставлен в его филиале - музее ВВС флота в гарнизоне Сафоново.